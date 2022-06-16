Російський шпигун намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі
Розвідка Нідерландів повідомила, що викрила російського шпигуна, який із фальшивими документами намагався влаштуватся на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі
Про це повідомляє BBC.Розвідка Нідерландів повідомляє, що йдеться про "шпигуна глибокого прикриття". Він мав документи на ім'я громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейри, народженого 4 квітня 1989 року. Насправді ж справжнє ім'я співробітника ГРУ – Сергій Володимирович Черкасов, а дата народження – 11 вересня 1985 року.
Шпигун мав намір розпочати стажування в Міжнародному кримінальному суді, який розслідує звинувачення росіян у військових злочинах в Україні"Якби офіцеру розвідки вдалося почати роботу в МКС, він міг би збирати там розвідувальні дані та шукати (або вербувати) джерела, щоб організувати доступ доцифрової бази даних суду", – цитує шефа нідерландської розвідки Еріка Акербума Reuters.
Черкасова затримали відразу після прибуття до Нідерландів і найближчим рейсом відправили назад до Бразилії.
- Нагадаємо, 15 червня підозрюваного у шпигунстві на Росію затримали в аеропорту Лондона.
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