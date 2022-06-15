В аеропорту Лондона затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію, - The Times
Контртерористична поліція Британії затримала в аеропорту Гатвік чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь режиму президента Росії Владіміра Путіна
Про це повідомили у The Times.
"Ми можемо підтвердити, що офіцери з контртерористичного командування столичної поліції заарештували людину в аеропорту Гатвік у понеділок, 13 червня за підозрою у злочинах, передбачених розділом 1 Закону про офіційну таємницю 1911 року" - сказав речник Скотленд-Ярду.
Відомо, що у шпигунстві на користь Росії підозрюють чоловіка у віці від 40 до 50 років. Перед тим, як його затримали, підозрюваний збирався вилетіти з Британії. Нині чоловік знаходиться під вартою.
Розділ 1 Закону стосується інформації, що міститься в нотатках, планах чи ескізах, які можуть бути корисними для ворога.
Зазначається, що через війну в Україні британські служби перебувають у підвищеній бойовій готовності. Особливо вони наголошують на загрозі кібератак. Ще минулого місяця російські хакери намагалися зламати й взяти під контроль мобільні телефони європейських політиків.
- 27 квітня польська поліція затримала російського та білоруського шпигунів, які здобували інформацію про польську армію для спецслужб РФ. Їм висунули обвинувачення, а суд Варшави ухвалив рішення про тимчасовий арешт підозрюваних на три місяці.
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