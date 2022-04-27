У Польщі затримали російського та білоруського шпигунів

Про це повідомили в уряді Польщі.



Білоруса та росіянина затримали 21 та 22 квітня. Їх підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ. Їм висунули обвинувачення, а суд Варшави ухвалив рішення про тимчасовий арешт підозрюваних на три місяці.



Згідно з отриманою інформацією, підозрювані шпигували про роботу польської армії, її присутність на кордоні з Білоруссю.

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