У Польщі затримали російського та білоруського шпигунів
У Польщі поліція затримала російського та білоруського шпигунів, які здобували інформацію про польську армію для спецслужб РФ
Про це повідомили в уряді Польщі.
Білоруса та росіянина затримали 21 та 22 квітня. Їх підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ. Їм висунули обвинувачення, а суд Варшави ухвалив рішення про тимчасовий арешт підозрюваних на три місяці.
Згідно з отриманою інформацією, підозрювані шпигували про роботу польської армії, її присутність на кордоні з Білоруссю.
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