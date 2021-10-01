Німецький тренер накинувся на Луческу за вибір складу "Динамо" в матчі проти "Баварії" у Лізі чемпіонів
Відомий німецький тренер Ральф Рангнік розкритикував склад "Динамо" в матчі з "Баварією" у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє "Трибуна".
Рангнік не розуміє, чому з перших хвилин на полі не з'явились Беньямін Вербіч та Владислав Супряга.
"Не розумію, чому не було Вербіча та Супряги. Чому вони були в запасі? Травма або, може, тренер приберіг їх на матч зі "Шахтарем". З їх темпом і швидкістю вони могли створити серйозні проблеми для оборони "Баварії". У "Динамо" не було номінального форварда. Є хороші футболісти, але на полі не було нападника. Не було шансу. Вони не могли дограти момент до кінця", - сказав німецький тренер Ральф Рангнік.
- Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що у матчі Ліги чемпіонів з "Баварією" все зіпсував сумнівний пенальті у ворота киян.
- Вінгер "Баварії" Лерой Сане заявив, що коли забивав "Динамо" гол ударом з флангу в матчі Ліги чемпіонів, навіть не пробивав по воротах.
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