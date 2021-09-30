Луческу знайшов виправдання нищівній поразці "Динамо" від "Баварії"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами Мірчі Луческу, до першого гола кияни грали добре та стримували натиск суперника, але все зіпсував одинадцятиметровий, який було призначено за гру Сергія Сидорчука рукою.

"Пенальті та пропущений гол змінили ситуацію на полі. Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні говорили, що там був фол на Сидорчуку - його штовхнули і внаслідок цього він зіграв рукою. Після пенальті ми втратили впевненість і легко пропустили", - сказав Луческу.

Румунський тренер додав, що вважає "Баварію" головним фаворитом нинішньої Ліги чемпіонів.

"Баварія" - дуже сильний суперник для нас. "Баварія" - кандидат номер один на виграш Ліги чемпіонів", - переконаний Луческу.

Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.

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