Футболіст "Баварії" зізнався, що забив божевільний гол у ворота "Динамо" випадково

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За словами Сане, на 74-й хвилині, коли м'яч опинився у воротах "Динамо", він робив навіс з флангу.

"Я відіграв непогано. Ми домінували на полі і мало що дозволили супернику. По воротах в тому епізоді я навіть не бив, а хотів зробити навіс. Трохи пощастило, що моя техніка в ту секунду мене підвела", - сказав Сане після матчу, в якому "Баварія" перемогла "Динамо" з рахунком 5:0, а сам футболіст був визнаний найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що у матчі Ліги чемпіонів з "Баварією" все зіпсував сумнівний пенальті у ворота киян.

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