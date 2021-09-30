Футболіст "Баварії" зізнався, що забив божевільний гол у ворота "Динамо" випадково
Вінгер німецької "Баварії" Лерой Сане заявив, що коли забивав "Динамо" гол ударом з флангу в матчі Ліги чемпіонів, навіть не пробивав по воротах
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
За словами Сане, на 74-й хвилині, коли м'яч опинився у воротах "Динамо", він робив навіс з флангу.
"Я відіграв непогано. Ми домінували на полі і мало що дозволили супернику. По воротах в тому епізоді я навіть не бив, а хотів зробити навіс. Трохи пощастило, що моя техніка в ту секунду мене підвела", - сказав Сане після матчу, в якому "Баварія" перемогла "Динамо" з рахунком 5:0, а сам футболіст був визнаний найкращим гравцем матчу.
- Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що у матчі Ліги чемпіонів з "Баварією" все зіпсував сумнівний пенальті у ворота киян.
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