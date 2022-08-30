Про це пише Tagesschau.

Прокуратура підозрює, що за останні три з половиною роки керівники компанії без відповідних дозволів понад 30 разів вивозили до Росії отруйні речовини та спеціальне лабораторне приладдя.

Прокуратура підтвердила проведення обшуків у семи компаніях і приватних локаціях.

"Є підозра в несанкціонованому експорті товарів до Росії", - повідомив представник прокуратури Кай Томас Бреас.

Правоохоронці вважають, що вказані речовини містять хімікати, які можуть бути використані як сировина для виробництва хімічних і біологічних бойових речовин, зокрема іприт. Кажуть, що вони були експортовані в невеликих кількостях до компанії "Хіммед", російського гуртового продавця хімікатів і лабораторної техніки з Москви. Це випливає з документів, які потрапили до журналістів NDR і Süddeutsche Zeitung.

За даними розслідування NDR і Süddeutsche Zeitung, може йтися про експорт хімічних та біологічних речовин, які можуть бути використані як сировина для виробництва бойових отруйних речовин – зокрема нервово-паралітичного газу "Новічок".

Згідно з інформацією журналістської мережі OCCRP, яка співпрацює з NDR, WDR і SZ, "Хіммед" також постачав спеціальні лабораторії для російських військових і ФСБ.

Нагадаємо, 5 березня 2018 року у британському місті Солсбері колишньому російському розвіднику Сергію Скрипалю та його дочці стало погано в торговельному центрі, після чого його госпіталізували з серйозним отруєнням невідомою речовиною.

Тодішня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Російська Федерація, ймовірно, стоїть за отруєнням колишнього полковника Головного розвідувального управління Сергія Скрипаля.

У вересні 2020 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що російського опозиціонера Олексія Навального "хотіли змусити мовчати", отруївши, ймовірно Новічком.

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