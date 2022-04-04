Німці солідарні з Україною. Суспільство Німеччини посилює тиск на власний уряд для надання Україні більшої допомоги, - Авдєєва
Експертка International Strategic Action Network for Security Марія Авдєєва розповіла, що тиск німецького суспільства на уряд Німеччини змушує змінити позицію щодо України
Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.TV
“Безперечно, події в Бучі шокували світ та Європу. Мої друзі з Німеччини, які відносяться до експертних та політичних кіл, пишуть мені про те, що ставлення німецького суспільства дуже змінилось до росіян. Німці підтримують українців та тиснуть на свій уряд. Німецьке суспільство вимагає від уряду Німеччини надати більше військової та гуманітарної допомоги”, - розповіла Авдєєва.
Авдєєва зазначила, що тиск німецького суспільства на уряд Німеччини вже працює. За її словами, Німеччина повільно, але вже змінює свою позицію щодо України.
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“Німці, які підтримують та солідарні з Україною, впливають і будуть впливати на власний уряд. Підтримка України буде тільки збільшуватись. Звісно, це відбувається не так швидко, як нам хотілось би. Громадські організації роблять все для того, щоб світ побачив ті звірства, які росіяни вчиняють в Україні. Ми маємо надію, що завдяки тиску громадян на власні уряди, санкції проти Росії будуть тільки збільшуватись, а питань щодо постачання зброї не виникатиме”, - додала Авдєєва.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін посилить санкції проти РФ після оприлюднення даних про звірства окупантів на Київщині
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