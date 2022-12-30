"Ніщо не буде, як раніше": Столтенберг заявив, що повернення до звичних відносин з РФ після війни неможливе
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що припинення війни РФ в Україні не означає продовження економічної співпраці з країною-агресоркою
Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю німецькому агентству DPA.
"Ніщо не буде таким, як раніше. Припинення війни не може означати повного повернення до нормального життя. Від поведінки Росії буде залежати, якими будуть відносини з Росією в майбутньому", - наголосив генсек НАТО.
На думку Столтенберга, Європа навряд знову опиниться в "настільки залежному становищі від таких стратегічних товарів, як енергія" і після закінчення війни РФ в Україні економічної співпраці з країною-агресоркою як раніше вже не буде.
"Залежність від Росії створила точки атаки, які Росія зараз намагається використати, щоб не дати нам підтримувати Україну. Залежність від газу зробила нас уразливими", - додав він.
- 28 грудня у Bloomberg повідомили, що експорт "Газпрому" на його ключові зовнішні ринки в 2022 році скоротився майже вдвічі через скорочення потоків до Європи після вторгнення РФ в Україну. Нині "Газпром" поступово нарощує постачання до Китаю, добові обсяги в грудні перевищували договірні рівні, а в окремі дні - досягали рекордів
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