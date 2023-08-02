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Ексклюзив

Ніякі гарантії безпеки не можуть замістити членство в НАТО, - народна депутатка Тимошенко

2 серпня, 2023 середа
17:30
Війна з Росією Юлія Тимошенко

Народна депутатка Юлія Тимошенко переконана, що після перемоги у війні для України немає альтернативи членства в НАТО

Про це вона заявила в етері телеканалу "Еспресо"

"Найголовніше у формулі миру для України - вивід російських військ з української території. Не може бути жодних дискусій щодо окремих територій України. Жоден метр нашої землі не має бути залишений в стані замороженого конфлікту. Лише після повної деокупації може розпочатись діалог щодо вступу до НАТО", - пояснила Тимошенко.

Народна депутатка наголосила, що альтернативи членства в НАТО для України не існує

"Діалог про гарантії безпеки для України має право на життя. Проте лише до нашої перемоги. Оскільки поки йде війна і ми маємо тимчасово окуповані території ми не можемо стати членами НАТО. Це прямо заборонено статутом Альянсу. Однак після нашої перемоги альтернативи вступу до НАТО в нас немає. Ми маємо зробити історичні висновки. Будь-які гарантії безпеки з часом можуть трактуватися як завгодно. Будапештський меморандум чудовий приклад цьому. Саме тому ніякі гарантії безпеки не зможуть замінити нам членство в НАТО", - додала вона.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання пройшли на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва. Заходи відбувалися у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечували тисячі військовослужбовців, небо захищали комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті взяв участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.  

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

Україна
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
НАТО
вступ до НАТО
гарантії безпеки
Контрнаступ ЗСУ
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