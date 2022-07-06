Низькокваліфікована сила у російської армії певний час буде, - Згурець

Про це аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив у ефірі Еспресо.

"Зараз Російська Федерація використовує стратегію, яка пов'язана із створенням нових підрозділів з використанням людей з люмпенізованих регіонів. Їм пропонують 200-300 тис. рублів на першому місяці контракту. Це до $2-3 тис. при середній зарплаті 400-500 в цих регіонах", - сказав він.

На його думку, Росія з цих людей буде створювати резервні батальйони, які на регулярній основі посилаються на ведення бойових дій в Україну.

"Така низькокваліфікована бойова сила у РФ певний час буде і вона буде якраз створювати ці подразники щодо дій в тих зонах, де ведуться сьогодні спроби наступальних акцій з боку Росії", - зазначив Згурець.

За даними експерта, до 15 вересня Росія має сформувати третій армійський корпус.

"Там має бути 15 тис. особового складу. Він формується з добровольців, контрактників та людей з депресивних регіонів. Він буде використаний для проведення наступальних дій або підсилення тих чи інших ділянок фронту, де Росія відчуватиме потребу", - підсумував він.