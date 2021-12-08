НКРЕКП використовує адмінресурс для допомоги Нафтогазу у конкуренції з іншими постачальниками, — голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів

Таку думку озвучив Євген Нацвін-Степанов, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів, в ефірі програми "Energo live" з Уляною Панасюк на телеканалі "Еспресо".

Він підтримав позицію, що переведення клієнтів постачальника останньої надії на річну ціну Нафтогазу остаточно спотворить конкуренцію на ринку.

За словами Нацвіна-Степанова, тепер Нафтогаз не має жодної необхідності працювати з клієнтом, пропонувати певні сервіси, акції, комплексні пакетні пропозиції так, як це зараз намагаються робити інші постачальники.

"Натомість можна просто подати заяву до НКРЕКП — і регулятор начебто під виглядом спасіння побутових споживачів переведе цих споживачів, а це близько 450 тис. фізособ автоматично на постачання Нафтогазу. З точки зору конкуренції це добрий приклад використання адміністративної допомоги", — переконаний Нацвін-Степанов.