НКРЕКП використовує адмінресурс для допомоги Нафтогазу у конкуренції з іншими постачальниками, — голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) застосовує адміністративний ресурс, щоб допомогти Нафтогазу у конкуренції з іншими постачальниками
Таку думку озвучив Євген Нацвін-Степанов, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів, в ефірі програми "Energo live" з Уляною Панасюк на телеканалі "Еспресо".
Він підтримав позицію, що переведення клієнтів постачальника останньої надії на річну ціну Нафтогазу остаточно спотворить конкуренцію на ринку.
За словами Нацвіна-Степанова, тепер Нафтогаз не має жодної необхідності працювати з клієнтом, пропонувати певні сервіси, акції, комплексні пакетні пропозиції так, як це зараз намагаються робити інші постачальники.
"Натомість можна просто подати заяву до НКРЕКП — і регулятор начебто під виглядом спасіння побутових споживачів переведе цих споживачів, а це близько 450 тис. фізособ автоматично на постачання Нафтогазу. З точки зору конкуренції це добрий приклад використання адміністративної допомоги", — переконаний Нацвін-Степанов.
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НКРЕКП за зверненням Нафтогазу 9 грудня на своєму засіданні розгляне питання про прийняття рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції Нафтогазу, а саме за 7,96 грн за 1 м3 (з ПДВ).
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