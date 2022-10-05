Нобелівську премії з хімії присудили за простий спосіб зв'язувати молекули

Про це повідомляється у Twitter премії.

Престижну нагороду присудили "за розвиток клік-хімії та біоортогональної хімії". Лауреатами стали американські вчені Каролін Бертоцці та Баррі Шарплесс, а також данець Мортен Мелдал.

"Нобелівська премія з хімії 2022 року – це про те, як робити складні процеси простішими. Баррі Шарплесс та Мортен Мелдал заклали підвалини функціональної форми хімії – клік-хімії, у якій молекулярні будівничі блоки швидко та ефективно зʼєднуються один з одним. Керолін Бертоцці вивела клік-хімію на новий рівень та почала використовувати її з живими організмами", – прокоментували у нобелівському комітеті.

Розмір Нобелівської премії у 2022 році становить 10 млн. шведських крон (приблизно $900 тис.). Для вченого Баррі Шарплесса це вже друга Нобелівська премія з хімії.

Минулого року лауреатами Нобелівської премії з хімії стали хіміки-органіки Бенджамін Ліст та Девід Макміллан. Вони отримали нагороду за створення асиметричного органокаталізу – інструменту із синтезу молекул.

3 жовтня розпочався Нобелівський тиждень, протягом якого щоденно присуджуватимуться премії з хімії, фізики, літератури, економічних наук. Також щороку нагороджують премією миру.

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Завтра, 6 жовтня, стане відомим лауреат премії з літератури, а в пʼятницю присудять Нобелівську премію миру.

Серед номінантів на премію з літератури – український письменник, громадський активіст Сергій Жадан.

На премію миру висунули президента України Володимира Зеленського. Його вважають фаворитом цьогорічної премії

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