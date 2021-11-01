Нобелівську премію миру вручатимуть у грудні в Осло

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Рішення про особисте вручення премії було ухвалене після того, як церемонії нагородження інших Нобелівських премій два роки поспіль скасовували через коронавірус.



За словами Норвезького Нобелівського комітету, він очікує, що в заході візьмуть участь обидва цьогорічні лавреати - журналістка Марія Ресса й головний редактор російської “Нової газети” Дмитро Муратов.



Учасником церемонії також стане Девід Бізлі, голова Світової продовольчої програми ООН, що стала лавреаткою Нобелівської премії 2020 року, однак особисте вручення нагород у Осло скасували.



Лавреати інших Нобелівських премій будуть нагороджені у своїх країнах.