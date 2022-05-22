Про це політик заявив під час проведення Згальнопольського конгресу молодіжного діалогу (Польща), передає TVN24.

За його словами, останніми роками середній річний прибуток від експорту нафти та газу "такої невеликої п’ятимільйонної країни, як Норвегія, перевищує сто мільярдів євро".

"Ми всі обурені Росією, і це правильно. Бандитський напад (на Україну - ред.), бандити, чинять звірства і так далі, але пані та панове, молодь, щось не так. Напишіть своїм молодим друзям у Норвегії. Вони повинні поділитися цим надлишком, гігантським зиском", - сказав Моравецький учасникам Конгресу.

Також польський прем'єр особисто звернувся до "шановних норвезьких друзів".

"Це не нормально. Це не справедливо. Це ж жирування – випадкове, звісно, ​​тому що це не провина Норвегії, ця війна відбувається в Україні – але це опосередковане жирування на тому, що відбувається. Під час розв'язаної Путіним війні", - зазначив Моравецький.

"Їм треба якомога швидше поділитися. Я не кажу, що лише з Польщею. З Україною, з тими, хто найбільше страждає через цю війну. Хіба це не нормально?" - підсумував очільник уряду Польщі.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Норвегія випередила Росію за обсягом постачання газу до ЄС.

30 березня 2022 року, тобто вже під час повномасштабного російського збройного вторгнення до України, Володимир Зеленський виступив перед парламентом Норвегії й попросив протикорабельні ракети і зенітні системи NASAMS.

11 квітня відбулися телефонні перемовини Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре. Серед інших обговорювалося питання енергетичної співпраці між двома країнами.

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