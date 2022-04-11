Зеленський: Україна обговорює посилення енергетичної співпраці з Норвегією
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Повідомив про перебіг опору агресії, жахливі воєнні злочини РФ. Погодилися: усі винні мають бути покарані. На порядку денному – посилення співпраці, зокрема енергетичної. Цінуємо підтримку Норвегії. Маємо відновити мир в Україні", - повідомив президент.
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