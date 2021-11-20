Норвегія випереджає Росію за обсягом постачання газу до ЄС

За даними норвезької газової компанії GASSCO, листопадові поставки норвезького газу зросли до 331 млн. кубометрів на добу, тоді як "Газпром" постачає до країн Європи (крім Туреччини) 322 млн. кубометрів газу на добу, інформує Еспресо.TV.



На цей факт звертає увагу новинний портал з Санкт-Петербургу Rosbalt, оголошеного владою РФ "іноземним агентом".



Разом з тимe, це може означати, що "Газпром" наразі "відмовився виставляти на свою біржу додаткові обсяги газу й сфокусувався на довгострокових контактах".



Тим часом газове протистояння найбільших газовидобувних країн Європи - РФ і Норвегії - набуває особливої ​​гостроти у зв'язку з завершенням будівництва газопроводу Baltic Pipe, за допомогою якого мають початися постачання газу з Норвегії до Польщі.



"Керівництво Польщі вважає, що це допоможе зменшити залежність від російського газу. Проте, нагадують галузеві експерти, реалізація цього бажання залежить від цього, чи зможе Норвегія підтримувати необхідний обсяг видобутку", - підсумовує Rosbalt.





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