Норвегія підвищує рівень готовності своїх збройних сил
Від 1 листопада Норвегія переводить збройні сили у стан підвищеної бойової готовності для посилення безпеки у зв'язку з повномасштабною війною РФ в Україні
Про це інформує EuroWeekly.
"Ми перебуваємо в найсерйознішій ситуації у сфері політики безпеки за кілька десятиліть. На полі бою Росія зараз відчуває великий опір. Це призводить до того, що Росія вдається до інших засобів. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що Росія захоче втягнути Норвегію чи інші країни безпосередньо у війну. Ми це (підвищуємо готовність армії – ред.), тому що цього вимагає ситуація", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Уряд вважає, що рівень готовності норвезької армії має підвищитися з фази - "нормальна ситуація" до - "підвищена бойова готовність".
Повідомляється, що новий рівень готовності пов'язаний з невизначеністю щодо нападів РФ на Україну, диверсій на газопроводі "Північний потік", а також: "Те, що сприймається як посилення російської розвідки в Норвегії".
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