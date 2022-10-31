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Норвегія підвищує рівень готовності своїх збройних сил

31 жовтня, 2022 понедiлок
18:15
Світ Норвегія

Від 1 листопада Норвегія переводить збройні сили у стан підвищеної бойової готовності для посилення безпеки у зв'язку з повномасштабною війною РФ в Україні

Про це інформує EuroWeekly.

"Ми перебуваємо в найсерйознішій ситуації у сфері політики безпеки за кілька десятиліть. На полі бою Росія зараз відчуває великий опір. Це призводить до того, що Росія вдається до інших засобів. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що Росія захоче втягнути Норвегію чи інші країни безпосередньо у війну. Ми це (підвищуємо готовність армії – ред.), тому що цього вимагає ситуація", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Уряд вважає, що рівень готовності норвезької армії має підвищитися з фази - "нормальна ситуація" до - "підвищена бойова готовність".

Повідомляється, що новий рівень готовності пов'язаний з невизначеністю щодо нападів РФ на Україну, диверсій на газопроводі "Північний потік", а також: "Те, що сприймається як посилення російської розвідки в Норвегії".

  • 16 жовтня в Норвегії заарештували двох росіян за незаконну за незаконну зйомку дронами.
  • 19 жовтня закрили один із найбільших аеропортів Норвегії через те, що над ним було помічено дрон.
  • Влада Норвегії заявила, що до нещодавнього запуску дронів над країною причетні іноземні спецслужби. 
  • 28 жовтня Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти осіб, які брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.  

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Росія
зброя
Норвегія
війна з Росією
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