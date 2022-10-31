Норвегія підвищує рівень готовності своїх збройних сил

Про це інформує EuroWeekly.

"Ми перебуваємо в найсерйознішій ситуації у сфері політики безпеки за кілька десятиліть. На полі бою Росія зараз відчуває великий опір. Це призводить до того, що Росія вдається до інших засобів. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що Росія захоче втягнути Норвегію чи інші країни безпосередньо у війну. Ми це (підвищуємо готовність армії – ред.), тому що цього вимагає ситуація", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Уряд вважає, що рівень готовності норвезької армії має підвищитися з фази - "нормальна ситуація" до - "підвищена бойова готовність".

Повідомляється, що новий рівень готовності пов'язаний з невизначеністю щодо нападів РФ на Україну, диверсій на газопроводі "Північний потік", а також: "Те, що сприймається як посилення російської розвідки в Норвегії".

16 жовтня в Норвегії заарештували двох росіян за незаконну за незаконну зйомку дронами.

19 жовтня закрили один із найбільших аеропортів Норвегії через те, що над ним було помічено дрон.

Влада Норвегії заявила, що до нещодавнього запуску дронів над країною причетні іноземні спецслужби.

28 жовтня Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти осіб, які брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.