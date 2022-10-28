Про це йдеться на порталі норвезького уряду з посиланням на заяву міністра закордонних справ Аннікена Гайтфельдта.

"Норвегія знову підтримує ЄС щодо санкцій проти Росії, щоб підтримувати тиск на уряд країни та прихильників. Розширені санкції є необхідною реакцією на жорстоку війну Росії та незаконну анексію регіонів в Україні", - заявив він.

Зазначається, що новий пакет санкцій містить адресні санкції проти осіб, які брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України. У санкційний список потрапили 30 посадовців та сім компаній з РФ та з тимчасово окупованих територій України.\

Зокрема, під санкції потрапили кремлівський пропагандист Олександр Дугін та співачка, прихильниця президента Путіна, Юлія Чичеріна.

Відтак Норвегія приєдналася до персональних санкцій ЄС щодо росіян, які були прийняті у восьмому пакеті.

26 жовтня США запровадили нові санкції проти олігархів РФ та чиновників Ірану. Відомо, що під санкції потрапили олігархи, які здобули широку популярність за захоплення та корупцію політичних та економічних інститутів Молдови, а також ті, які діяли як інструменти російської кампанії глобального впливу, яка прагне маніпулювати Сполученими Штатами та їх союзниками та партнерами, включаючи Молдову та Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb