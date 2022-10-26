США запровадили нові санкції проти олігархів РФ та чиновників Ірану

Про це йдеться на порталі Мінфіну США.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) вжило заходів для протидії постійним кампаніям шкідливого впливу уряду Російської Федерації і системній корупції в Молдові, наклавши санкції на дев’ятьох осіб і 12 організацій", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що під санкції потрапили олігархи, які здобули широку популярність за захоплення та корупцію політичних та економічних інститутів Молдови, а також ті, які діяли як інструменти російської кампанії глобального впливу, яка прагне маніпулювати Сполученими Штатами та їх союзниками та партнерами, включаючи Молдову та Україну.

Як повідомляє Мінфін США, напередодні молдавських виборів 2021 року Росія планувала підірвати позиції президента Молдови Маї Санду та повернути Молдову у сферу впливу Росії.

Під обмеження зокрема потрапив Ігор Юрійович Чайка, який є сином колишнього генерального прокурора РФ Юрія Чайки. Саме Ігор Чайка спільно з прессекретарем президента РФ Дмитром Пєсковим розробив докладні плани щодо повалення влади президента Молдови.

Також під санкції потрапили чиновники з Ірану, яких США вважають відповідальними за пригнічення протестів та інтернет-цензуру, що триває у країні. Йдеться про керівництво Корпусу стражів ісламської революції, чиновники провінцій Систан та Белуджистан та іранські тюремні чиновники.

16 жовтня видання The Washington Post повідомило, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha

Також Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.

18 жовтня командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов зазначив, що іранські дрони Росія використовує лише проти цивільної та енергетичної інфраструктури України, а не на полі бою