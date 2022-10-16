Поліція Норвегії заарештувала двох росіян за незаконну зйомку дронами

Про це повідомляє видання VG.

У повідомленні йдеться, що 51-річного чоловіка затримали в п'ятницю зранку, з великою кількістю фотообладнання, включаючи дрон і кілька карт пам'яті. Повідомляється, що в його об'єктив потрапила військова авіація, а саме вертоліт Bell, який належить збройним силам Норвегії.

Поліція Норвегії зазначає, що чоловік не живе в країні та пояснив, що перетнув кордон у Стурскугу в четвер, прямуючи на Шпіцберген у зв’язку з робочою поїздкою. Чоловік зізнався, що керував дроном, але каже, що фотографував лише для приватних цілей.

Його звинувачують в управлінні безпілотником у Норвегії та наразі затримали на два тижні. Поліція просить продовжити строк затримання до чотирьох тижнів.

VG заявляє, що суд побоюється, що затриманий знищить докази по справі.

Раніше поліція Норвегії затримала ще одного росіянина, який вів незаконну зйомку дронами на російсько-норвежському пропускному пункті Стурскуг.. Знайомі затриманого стверджують, що він просто фотограф, а його затримання це "поліцейська шизофренія".

Норвегія має намір витратити до 210 мільйонів норвезьких крон ($19 млн) на закупівлю артилерійських боєприпасів для українських військових

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