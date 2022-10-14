Норвегія закупить артилерійські боєприпаси для України
Норвегія має намір витратити до 210 мільйонів норвезьких крон ($19 млн) на закупівлю артилерійських боєприпасів для українських військових
Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.
"Допомога забезпечує країні (Україні - ред.) можливість захищатися від незаконного нападу Росії. Багато країн роблять свій внесок і продовжуватимуть це робити. Тому дуже важливо, щоб ми перебували в тісному діалозі з українською владою і координували допомогу від Заходу", - наголосив міністр.
Зазначається, що Норвегія має намір витратити до 210 мільйонів норвезьких крон ($19 млн) з коштів, які пожертвує очолюваному Великобританією "Міжнародному фонду для України", на закупівлю артилерійських боєприпасів.
"Виділена сума дозволяє закупити боєприпаси до тієї артилерії, яка вже є в України, і покриє закупівлю приблизно 17 тис. гранат калібру 122 та 152 мм", - наголосив Грам.
Він також зазначив, що наразі особливо важливо бути єдиними у підтримці України в її боротьбі проти Росії.
- 2 жовтня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Данія, Норвегія та Німеччина фінансуватимуть виготовлення для України 16 гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн.
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