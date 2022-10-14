Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

"Допомога забезпечує країні (Україні - ред.) можливість захищатися від незаконного нападу Росії. Багато країн роблять свій внесок і продовжуватимуть це робити. Тому дуже важливо, щоб ми перебували в тісному діалозі з українською владою і координували допомогу від Заходу", - наголосив міністр.

Зазначається, що Норвегія має намір витратити до 210 мільйонів норвезьких крон ($19 млн) з коштів, які пожертвує очолюваному Великобританією "Міжнародному фонду для України", на закупівлю артилерійських боєприпасів.

"Виділена сума дозволяє закупити боєприпаси до тієї артилерії, яка вже є в України, і покриє закупівлю приблизно 17 тис. гранат калібру 122 та 152 мм", - наголосив Грам.

Він також зазначив, що наразі особливо важливо бути єдиними у підтримці України в її боротьбі проти Росії.

2 жовтня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Данія, Норвегія та Німеччина фінансуватимуть виготовлення для України 16 гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb