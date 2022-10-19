Про це повідомляють в US News & World Report з посиланням на заяву речника поліції Ор'яна Дьювіка.

"Ми не впевнені, чи це був один, чи декілька дронів, але ми впевнені, що був принаймні один", - сказав він.

Зазначається, що перший безпілотник в аеропорту Бергена було помічено о 4:15 ранку. Після цього аеропорт другого найбільшого міста Норвегії, який обслуговує понад 6 мільйонів пасажирів на рік, закрили.

За словами речника поліції, про інцидент були поінформовані норвезька армія і державний оператор аеропортів Avinor. Хто запустив дрон, наразі не встановлено.

Відомо, що 17 жовтня міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель попросила людей повідомляти про підозрілу активність та заявила, що агентство внутрішньої безпеки PST отримало низку нових повідомлень про безпілотники.

19 жовтня ЗМІ повідомили, що впродовж років РПЦ скуповує нерухомість поряд із військовими базами Норвегії. Експерт з безпеки з Alfa Sefland Winge зазначає, що об'єкти нерухомості, що належать РПЦ, такі як Хоконсверн, "можуть бути проблемою", адже будівлі можуть використовуватися для чогось іншого, окрім релігійних цілей.

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