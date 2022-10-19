Впродовж років РПЦ скуповує нерухомість поряд із військовими базами Норвегії, - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Настоящее время".

За інформацією норвезького видання Dagbladet, один із об'єктів – це старий молитовний будинок у Серейді з краєвидом на Хоконсверн. Там знаходиться головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, 2016 року приміщення було придбано Богоявленським приходом московського патріархату.

Видання зазначає, що молитовний будинок розташовановсього за три кілометри по прямій від Хоконсверна, і звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії.

Ще декілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругаланн. Наприклад, у Ставангері є парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована за 15 хвилин пішки від штаб-квартири JWC – Об'єднаного центру бойових дій НАТО.

Також у Російської православної церкви є нерухомість у Кіркенесі, за кілька кілометрів від кордону з Росією. За даними видання, парафія преподобного Трифона Печенгського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними зв'язками з РФ - багато росіян мешкають на норвезькій стороні кордону.

Експерт з безпеки з Alfa Sefland Winge зазначає, що об'єкти нерухомості, що належать РПЦ, такі як Хоконсверн, "можуть бути проблемою", адже будівлі можуть використовуватися для чогось іншого, окрім релігійних цілей.

Додамо, що проти очільника російської православної церкви патріарха Кирила через його підтримку повномасштабної війни в Україні персональні санкції вже запровадили Велика Британія та Канада. Деякі європейські країни закликають включити його до списку санкцій Євросоюзу. Після оголошення в Росії "часткової" мобілізації патріарх Кирилл закликав росіян йти на фронт і не боятися вмирати.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили докази співпраці УПЦ МП з РПЦ під час війни

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