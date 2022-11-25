Норвегія виділить понад €14 млн на тренувальну місію для ЗСУ

Про це йдеться на порталі норвезького уряду.

"Українські військові отримали велику користь від польових госпіталів, які вже були передані, і українська влада заохочувала Естонію пожертвувати більше. Я задоволений тим, що Норвегія може зробити внесок у створення третього госпіталю, який передасть Естонія", - сказав міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.

Також Норвегія частково профінансує передачу польового госпіталю для України від Естонії. Країна надасть 4,3 млн євро.

За словами міністр оборони країни Норвегії, важливо, щоб західні країни об’єдналися, щоб отримати термінові пожертви на підтримку України.

25 листопада Бьорн Арільда Грам заявив, що Норвегія передає Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг. Країна продовжить підтримувати Збройні сили України і в майбутньому. Міністр додав, що Україні потрібна зброя, боєприпаси та спорядження, щоб продовжувати свою оборонну боротьбу. Він запевнив, що Норвегія продовжить підтримувати ЗСУ.

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