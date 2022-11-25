САУ, запчастини та зимовий одяг. Норвегія передала Україні черговий пакет допомоги

Про це повідомляє TV2.no., з посиланням на заяву міністра оборони Норвегії Бьорн Арільда Грама.

"Загалом ми даруємо зимовий одяг на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося його якомога оперативніше передати Україні. Холодна пора приходить швидко", - заявив Грам.

До цієї партії допомоги увійшло наступне:

1 самохідна артилерійська установка M109 калібру 155-мм;

20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок;

55 тисяч одиниць зимового військового одягу;

55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів;

30 тисяч сухпайків.

Міністр додав, що Україні потрібна зброя, боєприпаси та спорядження, щоб продовжувати свою оборонну боротьбу. Він запевнив, що Норвегія продовжить підтримувати ЗСУ.

Нагадаємо, Норвегія профінансує закупівлю газу для України на майже 200 млн доларів.

Також на початку листопада стало відомо, що Норвегія та Нідерланди сумарно передадуть на підтримку України близько 250 млн євро.

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