САУ, запчастини та зимовий одяг. Норвегія передала Україні черговий пакет допомоги
Норвегія передає Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг. Країна продовжить підтримувати Збройні сили України і в майбутньому
Про це повідомляє TV2.no., з посиланням на заяву міністра оборони Норвегії Бьорн Арільда Грама.
"Загалом ми даруємо зимовий одяг на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося його якомога оперативніше передати Україні. Холодна пора приходить швидко", - заявив Грам.
До цієї партії допомоги увійшло наступне:
- 1 самохідна артилерійська установка M109 калібру 155-мм;
- 20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок;
- 55 тисяч одиниць зимового військового одягу;
- 55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів;
- 30 тисяч сухпайків.
Міністр додав, що Україні потрібна зброя, боєприпаси та спорядження, щоб продовжувати свою оборонну боротьбу. Він запевнив, що Норвегія продовжить підтримувати ЗСУ.
- Нагадаємо, Норвегія профінансує закупівлю газу для України на майже 200 млн доларів.
- Також на початку листопада стало відомо, що Норвегія та Нідерланди сумарно передадуть на підтримку України близько 250 млн євро.
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