Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Норвегія та Нідерланди сумарно передадуть на підтримку України близько 250 млн євро
Оновлено

Норвегія та Нідерланди сумарно передадуть на підтримку України близько 250 млн євро

10 листопада, 2022 четвер
18:34
війна з Росією Норвегія

Норвезький та Нідерландський уряди виділять на підтримку України близько 250 млн євро, які передадуть Міжнародному фонду під керівництвом Великої Британії

Про це повідомили на сайті уряду Норвегії та на сайті міноборони Нідерландів.

Так Норвегія виділить на підтримку України 1,5 млн крон (близько 150 млн євро). Ці гроші ідуть на додачу до 400 млн крон, які Норвегія пожертвувала фону раніше. Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд ​​Грам зазначає, що це фінансування використали, щоб придбати безпілотники, обладнання для їхнього глушіння й артилерійські снаряди. 

Також зазначають, що нова пожертва є частиною 3 млрд крон, які Норвегія пообіцяла виділити на військову допомогу Україні наприкінці вересня.

Нідерланди також скерують 100 млн євро на підтримку України. Зазначають також, що перші контракти на постачання зброї будуть укладені до кінця 2022 року.

Міжнародний фонд для України займається закупівлею необхідної Україні військової техніки безпосередньо від оборонно-промислового комплексу. Велика Британія є основним донором фонду, проте долучитися до нього можуть й інші країни.

  • 30 вересня стало відомо, що Норвегія виділить 3 млрд крон на військову допомогу Україні у 2022 році.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Нідерланди
Норвегія
допомога Україні
Читайте також:
Зеленський нагородив Саллівана орденом Ярослава Мудрого
9 листопада, 2022 середа
Зеленський під впливом США змінив позицію щодо переговорів з Росією, - Politico
9 листопада, 2022 середа
Шойгу наказав вивести війська РФ з Херсона та відступити на лівий берег Дніпра
зсу
8 листопада, 2022 вiвторок
Смерть тайванського солдата викриває китайську дилему Києва, - POLITICO
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.9
    Купівля 39.9
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 39.17
    Продаж 40.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
10 листопада
19:08
Підірваний водно-розважальний комплекс "Загублений світ". 3 вересня 2022 року, Херсон
Окупанти підірвали в Херсоні телецентр, котельню та об'єкт обленерго, - ЗМІ
19:05
Протитанкові укріплення біля міста Гірське
На Запоріжжі окупанти намагаються залучити мирних жителів до побудови військових укріплень
19:02
Україна та Чехія створять оборонний кластер
Україна та Чехія створюють оборонний кластер для спільного виробництва військової техніки і боєприпасів
18:50
мобілізовані росіяни
Упродовж 10 днів очікується відправлення Росією партії мобілізованих зі Смоленська на війну з Україною, - Генштаб
18:34
окупанти Мелітополь
"Сам у себе вистрелю і додому поїду": окупант розповів, як військові РФ тікають з фронту, - перехоплення
18:31
зсу
ЗСУ протягом доби вразили 15 районів скупчення окупантів, склади з боєприпасами і засоби ППО ворога
18:13
Євроcoюз ЄС
В ЄС домовились про невизнання документів, виданих РФ на окупованих територіях України та Грузії
18:08
Підводний човен "Белгород"
Росія імовірно готує в Північному океані випробування торпеди з ядерним зарядом, можливо "Посейдона", – CNN
18:07
Енергодар, ЗАЕС
На Запорізькій АЕС через мінування окупантами периметра станції підірвалося понад 30 диких тварин
17:59
Ексклюзив
Укрнафта
Завод Укртатнафти зруйновано, Укрнафта недоінвестована впродовж 15 років, там мало цікавого, - директор групи "А-95" Куюн про націоналізацію підприємств
17:54
Аналітика
Проросійські настрої суддів ПАГС: державна зрада чи профнепридатність?
17:50
НАТО
Німеччина закликала Туреччину та Угорщину припинити блокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
17:39
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган назвав рішення Росії відвести війська з Херсона "позитивним та важливим"
17:36
В окупованому Мелітополі прогриміло 4 вибухи, - мер
17:34
акція українських біженців в Болгарії
Українські біженці у Болгарії масово виходять на акції протесту: що відомо
17:19
Роман Безсмертний
Рано чи пізно Росія використає білоруські війська, аби напасти з півночі, - дипломат Безсмертний
17:10
кіт_вода
До Миколаєва скоро повернеться вода: нардеп розповів про успіхи ЗСУ
16:48
ракета
"Вселяючи хаос і паніку в тилу": у держдумі РФ закликають продовжити знищення енергетичної інфраструктури України
16:47
Ріші Сунак
Сунак і Зеленський обговорили ситуацію на Херсонщині та подальшу допомогу Україні
16:46
Оновлено
Довженко-Центр
СБУ проводила обшуки у Довженко-Центрі. Колишньому керівнику готують підозру
16:40
Мая Санду
ЄС виділить Молдові €200 млн для подолання енергетичної кризи взимку
16:34
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:32
Латвія
Росія пригрозила Латвії "асиметричними кроками" у відповідь на знесення радянських пам'ятників
16:24
На пішохідному "мосту Кличка" у Києві після російського обстрілу відновили майже все скло і лагодять освітлення перил
16:18
Ексклюзив
Джо Байден ООН
Байден натякнув, що Україна вже має ракети дальністю понад 300 км, - експерт-міжнародник Краєв
16:17
Оновлено
ЗСУ звільнили Снігурівку
ЗСУ звільнили Снігурівку
16:07
Вищий антикорупційний суд
Суд призначив ексголові ДПСУ заставу в понад 2 млн грн
15:57
Херсонська область
"Немає жодної вцілілої хати": голова Херсонської ОВА показав деокуповане село Потьомкине
15:57
на фото: солдат
За час повномасштабної війни СБУ викрила понад 700 підозрюваних у колабораціонізмі
15:42
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
"Енергоатом" визначився, як учинити зі співробітниками ЗАЕС, котрі підписали контракти з "Росатомом"
15:25
Ексклюзив
HIMARS
Коли наші HIMARS будуть у Херсоні, то зможуть контролювати не тільки лівий берег річки Дніпро, а майже весь Крим, - військовий експерт Гетьман
15:24
Ексклюзив
Трамп і Байден
Крах Трампа і геній Байден. Чи будуть США топити за Україну після виборів
15:24
Укрнафта
Укрнафту та Укртатнафту очолив колишній керівник WOG Корецький
15:19
Олексій Громов
З початку тижня РФ атакувала Україну 17 ракетами та 50 дронами: у Генштабі сказали, скільки з них було знищено
15:11
Київ
У Києві перейменували 11 вулиць, назви яких були пов'язані з РФ і радянщиною
15:05
Бельгія
Бельгія перерахувала Україні €4,96 млн через МВФ
14:59
Ігор Конашенков
Міноборони РФ заявило, що "маневри" армії окупантів на Херсонщині йдуть "за планом"
14:52
Чекав від окупантів посаду у виші, а відправили в "ДАІ". Експрацівнику Донецького університету внутрішніх справ повідомили про підозру
14:45
Сайт програми "єРобота"
Відтепер працює офіційний сайт програми "єРобота", - Мінцифри
14:43
Mazda
Автокорпорація Mazda передає всю частку в Росії підприємству Sollers за 1€
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV