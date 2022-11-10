Норвегія та Нідерланди сумарно передадуть на підтримку України близько 250 млн євро
Норвезький та Нідерландський уряди виділять на підтримку України близько 250 млн євро, які передадуть Міжнародному фонду під керівництвом Великої Британії
Про це повідомили на сайті уряду Норвегії та на сайті міноборони Нідерландів.
Так Норвегія виділить на підтримку України 1,5 млн крон (близько 150 млн євро). Ці гроші ідуть на додачу до 400 млн крон, які Норвегія пожертвувала фону раніше. Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам зазначає, що це фінансування використали, щоб придбати безпілотники, обладнання для їхнього глушіння й артилерійські снаряди.
Також зазначають, що нова пожертва є частиною 3 млрд крон, які Норвегія пообіцяла виділити на військову допомогу Україні наприкінці вересня.
Нідерланди також скерують 100 млн євро на підтримку України. Зазначають також, що перші контракти на постачання зброї будуть укладені до кінця 2022 року.
Міжнародний фонд для України займається закупівлею необхідної Україні військової техніки безпосередньо від оборонно-промислового комплексу. Велика Британія є основним донором фонду, проте долучитися до нього можуть й інші країни.
- 30 вересня стало відомо, що Норвегія виділить 3 млрд крон на військову допомогу Україні у 2022 році.
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