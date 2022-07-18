Про це повідомляє видання spleis.no.

Норвегія підтримала ініціативу інших європейських держав, які збирають кошти, щоб придбати військову техніку для Збройних Сил України.

Для купівлі чергового "байрактара" ТБ2 планують зібрати 55 мільйонів крон (близько 5,5 мільйона доларів). Мінімальний донат – 10 крон (1 долар). Перші 1000 благодійників, які пожертвують більше 250 крон (25 доларів), допоможуть визначитись із назвою для "пташки".

"Подаруйте "байрактар" від норвежців для народу України – проявіть солідарність в боротьбі із Путіним", – наголошують організатори збору.

Додамо, українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Виробник віддав безпілотники безкошовно, а усі кошти пішли на потреби ЗСУ.

Поляки продовжують збір коштів на "байрактар" для України.

Литовський народ зібрав 6 мільйонів євро на "байрактар" для України, який Туреччина погодилися передати безплатно. Всі гроші підуть на потреби ЗСУ.

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