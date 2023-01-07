Норвезький парламентарій висунув Столтенберга на Нобелівську премію миру

Про це повідомляє видання Abcnyheter з посиланням на пресслужбу політика.

"Столтенберг заслуговує на премію за свою видатну роботу на посаді генерального секретаря НАТО у складний для Альянсу час", - зазначив Тюбрінг-Г’єдде в обґрунтуванні своєї номінації.

Зокрема, політик зауважив, що жорстокий і неспровокований напад РФ на Україну 24 лютого 2022 року був чітким сигналом того, що Росія все ще має амбіції відновити імперію. Водночас Столтенбергу вдалося зберегти трансатлантичну єдність, що стало важливим сигналом для Кремля.

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Згідно з критеріями Нобелівського комітету, Тюбрінг-Г’єдде, як член національного парламенту, має право висувати кандидатуру на Нобелівську премію миру. Раніше він номінував на неї Дональда Трампа.

Кінцевий термін подання кандидатур на Нобелівську премію миру – 31 січня.

Напередодні Нового року Столтенберг закликав Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні.

У жовтні 2022 року речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що ведення бойових дій з Україною потребуватиме від Росії додаткових зусиль, але вони все одно триватимуть "до кінця".

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