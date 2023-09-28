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Нова анімація від Disney "Стихії" онлайн українською на SWEET.TV

28 вересня, 2023 четвер
12:17
Культура

Вогонь і вода несумісні ― вважають майже усі. Майже, окрім творців анімаційного фільму "Стихії" від Disney та Pixar, який ви можете переглянути в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV. Мультфільм у відмінній якості, без реклами і, звісно, українською, бо український дубляж, як ми всі знаємо, найкращий

Сюжет: Головні герої фільму ― Теплинка та Плин. Теплинка народилася у вогняній родині. В неї запальний і пристрасний характер. Але вона живе за правилом, що стихії не можна змішувати. Знайомство з Плином все змінює. Він ― водяник, товариський, відкрито демонструє свої емоції і пливе за течією. Але саме він показує Теплинці, яким чудовим є місто і які можливості воно дає кожному, хто має сміливість йти за мрією. Натхненням для "Стихій", за словами режисера Пітера Сона, стала історія його родини, яка у 70-ті емігрувала з Кореї до США здійснювати мрії в одному великому казані культур, мов і красивих маленьких кварталів Нью-Йорку.

Цікаві факти:

  • Анімаційний фільм "Стихії" є одним з найдорожчих анімаційних фільмів: бюджет стрічки оцінюється в $200 млн., а витрати на маркетинг ― в $100 млн.
  • "Стихії" на момент виходу отримали звання найоригінальнішої стрічки створеної під час пандемії.
  • Натхненням для романтичної складової фільму стали стрічки "Амелі", "Влада місяця", "Вгадай, хто прийде на обід".
  • Щоб відтворити місто стихій творці багато часів проводили на POV-екскурсіях в YouTube по Венеції і Амстердаму.
  • Для цього фільму використовувалися понад 151 000 ядер у трьох великих кімнатах кампусу Pixar.
  • До створення візуальних ефектів був залучений ШІ.

Вмикайте фільм "Стихії" онлайн українською на SWEET.TV. І не поспішайте виключати одразу після завершення мультфільму, бо з титрами ви побачите дещо веселе і цікаве.

Дивіться найкраще від Disney на SWEET.TV

SWEET.TV ― місце, де живуть історії Disney: фантастичні, казкові, пригодницькі і навіть трішки драматичні. Тож якщо ви шукаєте велику колекцію Disney ― ви її знайшли!

Пригодницьке і фантастичне кіно. Компанія Disney за останні роки доклала руки до створення багатьох фільмів, які стали культовими. Серед них ― франшиза "Пірати Карибського моря" та остання трилогія "Зоряних війн" (дистриб’ютор). Останній Індіана Джонс, "Круїз у джунглях", фільми про пригоди Аліси, "Земля майбутнього", "Трон: Спадок" та ін. ― це все Disney. Як і "Чаклунка", "Русалонька", "Король лев" і т.д. І вони, звісно, є на SWEET.TV. Тож якщо хочете передивитися "Піратів" українською і без доплат ― ласкаво просимо до національного онлайн-кінотеатру.

Найкращі анімації Disney. Від мальованих "101 далматинця" і "Геркулеса" до рекордсменів за касовими зборами анімацій франшизи "Крижане серце" і створених за допомогою ШІ "Стихій". Батьки зможуть показати мультики свого дитинства вже власним діткам. І разом з ними подивитися новинки. Це ж чудово. Отже якщо шукаєте найкращу колекцію анімацій від Disney ― вона на SWEET.TV.

Мультсеріали Disney українською. "Софія прекрасна", "Елена з Авалору", "Заплутані пригоди Рапунцель", "Качині історії" та ін. Ваші діти будуть у захваті від чарівних анімацій. До того ж це багатосерійні казки, тож дитина зможе надовго поринути у всесвіт пригод. Звісно, ці анімації українською і без реклами є на SWEET.TV.

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