Нова анімація від Disney "Стихії" онлайн українською на SWEET.TV
Вогонь і вода несумісні ― вважають майже усі. Майже, окрім творців анімаційного фільму "Стихії" від Disney та Pixar, який ви можете переглянути в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV. Мультфільм у відмінній якості, без реклами і, звісно, українською, бо український дубляж, як ми всі знаємо, найкращий
Сюжет: Головні герої фільму ― Теплинка та Плин. Теплинка народилася у вогняній родині. В неї запальний і пристрасний характер. Але вона живе за правилом, що стихії не можна змішувати. Знайомство з Плином все змінює. Він ― водяник, товариський, відкрито демонструє свої емоції і пливе за течією. Але саме він показує Теплинці, яким чудовим є місто і які можливості воно дає кожному, хто має сміливість йти за мрією. Натхненням для "Стихій", за словами режисера Пітера Сона, стала історія його родини, яка у 70-ті емігрувала з Кореї до США здійснювати мрії в одному великому казані культур, мов і красивих маленьких кварталів Нью-Йорку.
Цікаві факти:
- Анімаційний фільм "Стихії" є одним з найдорожчих анімаційних фільмів: бюджет стрічки оцінюється в $200 млн., а витрати на маркетинг ― в $100 млн.
- "Стихії" на момент виходу отримали звання найоригінальнішої стрічки створеної під час пандемії.
- Натхненням для романтичної складової фільму стали стрічки "Амелі", "Влада місяця", "Вгадай, хто прийде на обід".
- Щоб відтворити місто стихій творці багато часів проводили на POV-екскурсіях в YouTube по Венеції і Амстердаму.
- Для цього фільму використовувалися понад 151 000 ядер у трьох великих кімнатах кампусу Pixar.
- До створення візуальних ефектів був залучений ШІ.
Вмикайте фільм "Стихії" онлайн українською на SWEET.TV. І не поспішайте виключати одразу після завершення мультфільму, бо з титрами ви побачите дещо веселе і цікаве.
Дивіться найкраще від Disney на SWEET.TV
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Пригодницьке і фантастичне кіно. Компанія Disney за останні роки доклала руки до створення багатьох фільмів, які стали культовими. Серед них ― франшиза "Пірати Карибського моря" та остання трилогія "Зоряних війн" (дистриб’ютор). Останній Індіана Джонс, "Круїз у джунглях", фільми про пригоди Аліси, "Земля майбутнього", "Трон: Спадок" та ін. ― це все Disney. Як і "Чаклунка", "Русалонька", "Король лев" і т.д. І вони, звісно, є на SWEET.TV. Тож якщо хочете передивитися "Піратів" українською і без доплат ― ласкаво просимо до національного онлайн-кінотеатру.
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