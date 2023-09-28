Нова анімація від Disney "Стихії" онлайн українською на SWEET.TV

Сюжет: Головні герої фільму ― Теплинка та Плин. Теплинка народилася у вогняній родині. В неї запальний і пристрасний характер. Але вона живе за правилом, що стихії не можна змішувати. Знайомство з Плином все змінює. Він ― водяник, товариський, відкрито демонструє свої емоції і пливе за течією. Але саме він показує Теплинці, яким чудовим є місто і які можливості воно дає кожному, хто має сміливість йти за мрією. Натхненням для "Стихій", за словами режисера Пітера Сона, стала історія його родини, яка у 70-ті емігрувала з Кореї до США здійснювати мрії в одному великому казані культур, мов і красивих маленьких кварталів Нью-Йорку.

Цікаві факти:

Анімаційний фільм "Стихії" є одним з найдорожчих анімаційних фільмів: бюджет стрічки оцінюється в $200 млн., а витрати на маркетинг ― в $100 млн.

"Стихії" на момент виходу отримали звання найоригінальнішої стрічки створеної під час пандемії.

Натхненням для романтичної складової фільму стали стрічки "Амелі", "Влада місяця", "Вгадай, хто прийде на обід".

Щоб відтворити місто стихій творці багато часів проводили на POV-екскурсіях в YouTube по Венеції і Амстердаму.

Для цього фільму використовувалися понад 151 000 ядер у трьох великих кімнатах кампусу Pixar.

До створення візуальних ефектів був залучений ШІ.

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