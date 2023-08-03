Нова благодійна ініціатива "Країна рідних сердець" — збір 3 000 000 для ремонту дитячого опікового центру

І це не просто чергова акція, а реальна можливість допомогти дітям! Як наголошує Роман Сівковський — директор з маркетингу мережі мультимаркетів "Аврора", долучившись до благодійної ініціативи, кожен може стати добрим чарівником й дарувати надію та тепло у найскрутніші часи.

Зараз це місія номер один для всіх українців, адже війна триває, а її наслідки щодня масштабуються. Тож, маючи змогу допомогти, — мусимо це робити! Адже основна сила українців — у єдності.

Масштабна благодійна кампанія стартувала 1 серпня й триватиме до 15 вересня 2023 року. За цей час ми плануємо зібрати 3 000 000 грн на ремонт дитячого опікового центру у Львові. Саме там проходять безоплатну реабілітацію юні пацієнти, постраждалі внаслідок війни.

Опіки — одна з найпоширеніших та найсмертельніших травм маленьких українців. Щороку в Україні від них страждає до 12 тисяч діток. Понад 700 з них проходять лікування у дитячій Лікарні Святого Миколая.

Найчастіші випадки — опіки, спричинені окропом, електрогенераторами, свічками та хімічними засобами. Таке може трапитись з кожною дитиною. Після повномасштабного вторгнення опікових травм стало ще більше, бо ними супроводжується кожне мінно-вибухове поранення.

Тільки у Лікарні Святого Миколая кількість госпіталізацій зросла в 5 разів: з 20 до 100 на добу. Саме тому мережа "Аврора" запрошує усіх небайдужих долучитись до збору, щоб якомога швидше створити належні умови для опікового центру і врятувати безліч українських життів.

Основні персонажі кампанії, які стали справжніми героями "Країни рідних сердець", — це Джойки, маленькі наліпки з великою місією. Їх покупцям пропонують за кожні 80 грн в чеку. Благодійні наліпки коштують 2 гривні, але за бажання їх можна придбати окремо за звичайною ціною 10 грн.

Також додаткові Джойки можна отримати за придбання товарів від партнерів "Аврори". Кожна гривня з придбаної наліпки піде на рахунок національного реабілітаційного центру. Генеральним партнером благодійної акції стала ТМ "VIDEX".

Всі охочі можуть задонатити напряму на банку за посиланням.

Але й на цьому було вирішено не зупинятись: на Джойках прописані побажання, а внизу можна написати своє ім’я та прикріпити наліпки на спеціальному постері, розташованому в торговельному залі. По завершенні акції ці постери будуть передані до центру "Незламні", аби підтримати кожного малюка, постраждалого від війни.

Таким чином "Аврора" виконує одразу кілька важливих місій: допомагає з ремонтом дитячого відділення та підтримує дух українців.

"Ми цінуємо відкритість "Аврори" до нових ідей та її бажання підтримувати благодійні ініціативи в Україні. Ми впевнені, що Джойки, маленькі герої кампанії, надихатимуть клієнтів мережі "Аврора" робити добрі справи та не забувати, що слова й інші вияви підтримки зцілюють та дарують тепло навіть у найтемніші часи", — додає Едуард Ахрамович, засновник та СЕО Art Nation Loyalty, яка розробила кампанію "Країна рідних сердець".

Купуючи Джойки від "Аврори", ви автоматично робите внесок на допомогу дітям з опіками та створення необхідних умов для їх лікування. Розпочніть робити добро разом з "Авророю" — станьте значущою ланкою нашого великого збору!