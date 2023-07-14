Нова "Місія неможлива" чи псевдостарий "Клуб чудес": кіно на вихідні

Оце вчора наводили з сином лад серед його книг. Поки син совав книги туди-сюди, я розгорнула улюблені розповіді про кумедних мумі-тролів найзнаменитішої казкарки Фінляндії Туве Янсон. І натрапила: "Мумі-троль запхав лапки до кишень, але сонячних окулярів там не виявилося, натомість знайшлося трохи піску та білий кулястий камінець. Мумі-троль стиснув камінчик у лапці. У його округлості немов причаїлося літо, здавалося, камінець ще навіть зберігав тепло сонячного проміння". Ех!!! Не знайду у кишенях піску та білого кулястого камінця, які відсилають до моря чи (на крайній випадок до річки) і цього року. Поки війна - якось не до того. Але попри все цими вихідними якраз половина літа. Щоби хоч трішки створити літній настрій "Еспресо" пропонує для перегляду на вихідні традиційну добірку фільмів.

"Місія неможлива: Розплата. Частина перша"

У кінотеатрах з 13 липня

Всесвітньовідома франшиза з незмінним Томом Крузом у ролі супершпигуна Ітана Ганта, яка стартувала 27 років тому - ще в 1996 році —, знову має продовження. Мова про сьому стрічку цієї франшизи, яку глядач встиг полюбити не стільки за зміст (бо він насправді традиційно не вельми вигадливий - герой бореться з підступами лиходіїв за порятунок світу), а за динамічність, масштабні сцени та їхню ефектність, за карколомні перегони на мотоциклах. Зрештою, за головного героя усіх "Місій" Тома Круза, який практично усі каскадерські трюки виконав особисто: чи в першій "Місії", коли йому було 34 роки, чи тепер, коли на момент зйомок (а автором сценарію та режисером сьомого фільму франшизи став Крістофер МакКуоррі) йому виповнилося уже 59. Реальний стрибок не юного Тома Круза з парашутом на мотоциклі зі скелі та самі автори й критики вже назвали чи не найграндіознішим таким трюком в історії кіно.

Актор, який має ліцензію пілота і часто сідає за штурвал свого літака, який кохається в спортивних авто та байках та здійснив понад 500 стрибків з парашутом і понад 10 000 стрибків на мотоциклі, у цій стрічці ще раз засвідчує: можливості людини насправді значно більші, ніж вона може вважати.

Коли-небудь, коли нас всіх уже не буде і Тома Круза також, хтось із шанувальників кіно може спитати в іншого словами з чудової військової драми "Останній самурай", де Круз теж виконав головну роль: "А розкажи мені, як він помер". І інший, більш обізнаний, відповість продовженням цитати: "Я краще розповім тобі, як він жив…" Зокрема про те, як хлопчисько, який дуже комплексував з приводу своєї зовнішності через криві зуби та дислексію (порушення, при якому важко читати та писати) та який мріяв про фах священника, був в часі визнаний найкрасивішим чоловіком на землі. А ще став триразовим володарем премії "Золотий глобус" і кількаразовим номінантом на "Оскар".

У головних ролях: Том Круз, Ребека Ферґюсон, Пом Клементьєв, Гейлі Етвелл, Ванесса Кірбі

"Медовий місяць"

У кінотеатрах з 13 липня

Комедія авторства кінематографістів Великобританії та Італії під орудою британського режисера та сценариста Діна Крейґа, можливо, не є епохальною і не тримає бога за бороду ні з огляду сюжету, ні з огляду творчих знахідок. Але своє призначення смішити виконує сповна.

Отож, "все, що могло піти не так – іде не так. Саме цією фразою можна коротко описати події фільму. Адам та Сара ретельно планують свою весільну церемонію та подорож після неї. Однак найкращий друг нареченого Баву на очах у всіх гостей весілля жбурнув коштовну каблучку нареченої у воду. Свято зіпсоване, і Сара сподівається, що хоча б весільною подорожжю вона зможе насолодитися. На них з Адамом чекають незабутні кілька днів у Венеції. Але і тут Баву примудряється все зіпсувати. Він їде разом з молодятами та не залишає їх самих ні на мить. Над усіма його дивацтвами можна було б посміятися, якби не проблеми з місцевим наркоторговцем Джорджіо. Тепер під загрозою не лише гарний настрій молодят, а і їхні життя".

У головних ролях: Марія Бакалова, Асім Шаудрі, Піко Александер, Лукас Браво, Емі Чорлтон

"Клуб чудес"

14 липня на Sony Pictures

Британсько-ірландська комедія 2023 року режисера Таддеуса О'Саллівана про те, що найбільше диво з усіх див - людський зв’язок. Про потребу сповіді і про прощення, про слабкість людини і водночас про її силу, про багато речей, про які не говоримо, але які є складовою звичайного людського життя. Критики оцінили цю стрічку дуже високо і не лише з огляду на зірковий склад акторів.

А за сюжетом фільм відсилає до 1967 року, коли три подруги різного віку з Дубліна мають спільну мрію - поїхати у паломницький тур до Люрду. Така нагода, врешті, трапляється. Але до цього туру приєднується ще одна добре знайома їм жінка, яка довгий час прожила у США. Усі героїні мають власні таємниці, рани і гріхи. І загоїти це все може тільки цілюща сила любові та дружби.

У головних ролях: Лopa Лінні, Keті Бєйтc, Meггі Cміт та Aджі O’Kєйcі.

"Вони клонували Тайрона"

З 14 липня на Netflix

Американська науково-фантастична комедія, яку зняв Джуел Тейлором. Для цього чоловіка, що утвердився як сценарист - це перша спроба зняти повнометражний фільм як режисер. З одного боку, фільм про таємничу експлуатацію, зосереджений на перебільшенні певних суспільних проблем. А з іншого - науково-фантастична сатирична комедія, яка використовує елементи жахів для розвитку сюжету.

Отож низка моторошних подій штовхає морально непривабливе і дивне тріо (дилера, сутенера та повію) розкрити урядову змову. Як їм це вдається, маємо нагоду переконатися особисто.

У головних ролях: Джон Бойега, Тейона Парріс, Джеймі Фокс і Кіфер Сазерленд.

"Небезпечна вечірка" (2 сезон)

З 12 липня на AppleTV+

Перший сезон американського комедійного телесеріалу про загадкові вбивства, який створив Крістофер Міллер, глядач сприйняв на ура. Кожен інший епізод, зреалізований в іншому кінематографічному стилі та з точки зору іншого персонажа, захоплював не тільки цим, а й тим, як творці висміювали стреотипи та вибудовували шляхи до розгадки. У другому сезоні "плюси" замислу стали тільки виразнішими. І без жодного натяку на відчуття "довгограю". А отже можна сподіватися, що ця кінорозповідь зайде не гірше.

У центрі сюжету - весільна церемонія, вбивство і його розслідування

У ролях Тіффані Геддіш, Сем Річардсон та ін.