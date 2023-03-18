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OPINION

Нова моГілізація в РФ. Все знову завершиться всеросійським переполохом

Орест Сохар
18 березня, 2023 субота
08:00
Погляд Орест Сохар

Фюрер довірив долю війни "Дімон-алкогному". Тепер бізнес відкуповуватиметься від влади не лише грошима

Русня жартує, що прийняти російського мужика таким, яким він є, може лише військкомат. Жінки здавали своїх чоловіків останнім часом частіше, ніж склотару. Але за рік до президентських виборів кремль змушений призупинити цю послугу, оскільки виявилося, що виборець примхливий і готовий віддати за фюрера лише свій голос, але не душу.

Імітація переобрання Путіна у черговий бункерний термін відбудеться 17 березня 2024 року. У фюрера два завдання:

  1. Не продути війну в мотлох, для чого потрібно могилізувати чи не до мільйона одиниць потенційного гарматного м'яса.
  2. Не профукати підтримку "глибинного народу"... Для чого слід уникнути цієї самої могилізації: як виявилося, основна частина електорату готова брати участь у "священній війні", здебільшого сидячи на дивані.

Найкращі "фанерні маршали" та паркетні патріоти кремля думають, як поєднати тепле з гарячим. Варіанти є.

Реагувати "на нестримну загрозу від НАТО" Шойгу збирається збільшенням армії з 1,15 до 1,5 млн. насамперед контрактників.

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Реагувати "на нестримну загрозу від НАТО" Шойгу збирається збільшенням армії з 1,15 до 1,5 млн. Насамперед контрактників

Ви сміятиметеся, але шукатимете т.зв. "контрактників" поставлено "Димон-алкогном", офіційно визнано п'яницю та заступника голови Ради безпеки. Йому наказано знайти 400 тис. "легіонерів", і, зважаючи на все, до кінця поточного року.

Вербувати "легіонерів" через систему трудового рабства. Дімон спускатиме рознарядки на регіони, а губернатори будуть ощасливлювати підприємства. Схема віртуозна: від військкома можна сховатись, а ось від начальника цеху чи бухгалтера ніяк. Вчора з бізнесу та заводів брали переважно грошима, а тепер живими душами.

Схема віртуозна: від військкома можна сховатись, а ось від начальника цеху чи бухгалтера ніяк. Вчора з бізнесу та заводів брали переважно грошима, а тепер живими душами

Друга схема передбачає розширення кількості призовників. Для цього просто піднімається верхня планка призовного віку з 27 до 30 років і, магія, жодної позапланової мобілізації. Формально підвищується з 18 до 21 та вік початку призову. Але хитрість у тому, що "30" буде вже відразу, для переходу з 18 до 21 року встановлюється тривалий перехідний період.

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Зараз у мордорі масово клонується досвід ППК "Вагнер", але смарт-модель.

На багатьох підприємствах створюються легальні силові підрозділи, які залучають військових під зарплату $5 тис. Цим промишляють як заможні підприємства, на кшталт "Газпрому", так і дрібні державні структури регіональних рівнів.

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До речі, на тлі перспективності кейсів найму у мордорі, зірка Пригожина та "Вагнера" згасає. Йому не дають вербувати нових "зеків", перекрили безліміт у озброєннях, а тому кухар Путіна вирішив податись у політику. Може, дай Боже, і на президентські вибори піде.

Русня справді потребує свіжого м'яса. У середньому щомісяця стають "ну дуже добрими" понад 20 тис. росіян. Щонайменше стільки ж перетворюються на "напівхороших", тобто отримують поранення, стаючи непридатними для подальшої служби. Це приблизно мінус 450 тис. особового складу на рік. Ці втрати необхідно заповнити.

Русня справді потребує свіжого м'яса. У середньому щомісяця стають "ну дуже добрими" понад 20 тис. росіян. Щонайменше стільки ж перетворюються на "напівхороших", тобто отримують поранення, стаючи непридатними для подальшої служби. Це приблизно мінус 450 тис. особового складу на рік

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Мордор уже проводив чимало експериментів із форматами вилову майбутніх "денацифікаторів", але всі вони завершувалися провалом. І добровольчі дружини, і численні ПДВ, і відома чмобілізація. Тепер уявіть, як може скластися все, коли за справу береться бравий п'яниця Медведєв.

Скільки реально вдасться "заголити" новоявлених путінських командос, поки що невідомо. Скажу, що орки фізично не здатні одягнути, розмістити, озброїти таку кількість захисників "російських скріп". Навіть могилізація 300 тис. "великоросів" завершилася скандалами, іржавими автоматами та розташуванням у наметах. Тобто все знову завершиться всеросійським переполохом.

Тому результат очікується один: вся та активність проводиться для психологічного бункерного заспокоєння, яке за "звільненням братнього народу" тепер ще й імітуватиме демократію у власній країні. Ось тільки кому і що він прагне довести?

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Росія
Дмитро Медведєв
російська армія
мобілізація
війна з Росією
втрати окупантів
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