Нова пошта безкоштовно доставляє посилки для військових. Як отримати промокод
Майже у кожного українця є друзі, рідні чи близькі, які воюють на передовій. Нова пошта доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий
Для цього потрібно:
- заповнити форму за посиланням;
- вказати для якого підрозділу доставка;
- отримати промокод. Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.
У компанії зазначили, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.
Програма Гуманітарна пошта України діє з 2014 року. За цей час Нова пошта доставила
власним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою
разової допомоги Нової пошти вже скористалися 16 тис. українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.
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