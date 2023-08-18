Для цього потрібно:

- заповнити форму за посиланням;

- вказати для якого підрозділу доставка;

- отримати промокод. Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

У компанії зазначили, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.

Програма Гуманітарна пошта України діє з 2014 року. За цей час Нова пошта доставила

власним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою

разової допомоги Нової пошти вже скористалися 16 тис. українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.