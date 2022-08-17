Нова пошта разом із ДСНС України почали розробку роботів-саперів
Це буде перший український робот-сапер для розмінування водойм, а інший вид - для суші. Вони зможуть не лише знаходити міни, а й знешкоджувати їх. Це допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя наших піротехніків
У ДСНС визначили основні вимоги до таких роботів, а Нова пошта взяла на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів, пише пресслужба компанії.
"Україна нині – одна з найзамінованіших країн у світі. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування. Найшвидше це можуть зробити роботи. А ми у Новій пошті накопичили чималий досвід у сфері роботизації. Разом з українськими стартапами й власною R&D командою ми розробили та впровадили вже три моделі роботів на своїх потужностях. Тепер ми використаємо цю експертизу у спільному проєкті з рятувальниками, щоб допомогти швидше повернути Україну до безпечного життя", — сказав Олексій Тараненко, директор з розвитку Нової пошти.
У планах компаній розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу.
Нагадаємо, що Нова пошта співпрацює із ДСНС ще за кількома напрямками: матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад та їх логістична підтримка по всій країні.
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