Про це інформує пресслужба Нової пошти.

Нова пошта вже відкрила мобільне відділення у деокупованому селищі Рогань на Харківщині. Відділення працює щодня з 11:00 до 15:00 за адресою вулиця Першого травня, 1.

"Мешканці смт Рогань та прилеглих селищ тепер можуть отримувати звичні послуги – приймання та видачу посилок вагою до 10 кг. Розрахуватися за доставлення можна через мобільний додаток або автосписанням", - пишуть у пресслужбі.

Повідомляється, що готівку нині не приймають.

Мобільне відділення може обслуговувати до 10 тис. посилок за місяць. Також є вбудований поштомат на 62 комірки, довжиною 3 м і висотою 1,4 м.

"У поштомат можна відправити речі вагою до 20 кг та розміром 40х60х30 см", - додають у повідомленні.

Таке відділення може працювати від мережі або генератора, що досить зручно на нещодавно звільнених ЗСУ територіях, де ще відсутнє електропостачання.

Крім того, біля відділення встановлено модуль Starlink і місцеві жителі можуть користуватись інтернетом безкоштовно.

Наразі Нова пошта вже відновила роботу в 50 деокупованих населених пунктах Донеччини, а також на Херсонщині та Харківщині.

У Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою.

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