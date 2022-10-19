Нова пошта розробила мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла
Нова пошта відтепер працюватиме на деокупованих територіях навіть там, де немає світла. Також жителі можуть скористатися безкоштовним інтернетом від Starlink
Про це інформує пресслужба Нової пошти.
Нова пошта вже відкрила мобільне відділення у деокупованому селищі Рогань на Харківщині. Відділення працює щодня з 11:00 до 15:00 за адресою вулиця Першого травня, 1.
"Мешканці смт Рогань та прилеглих селищ тепер можуть отримувати звичні послуги – приймання та видачу посилок вагою до 10 кг. Розрахуватися за доставлення можна через мобільний додаток або автосписанням", - пишуть у пресслужбі.
Повідомляється, що готівку нині не приймають.
Мобільне відділення може обслуговувати до 10 тис. посилок за місяць. Також є вбудований поштомат на 62 комірки, довжиною 3 м і висотою 1,4 м.
"У поштомат можна відправити речі вагою до 20 кг та розміром 40х60х30 см", - додають у повідомленні.
Таке відділення може працювати від мережі або генератора, що досить зручно на нещодавно звільнених ЗСУ територіях, де ще відсутнє електропостачання.
Крім того, біля відділення встановлено модуль Starlink і місцеві жителі можуть користуватись інтернетом безкоштовно.
Наразі Нова пошта вже відновила роботу в 50 деокупованих населених пунктах Донеччини, а також на Херсонщині та Харківщині.
- У Пентагоні прокоментували ситуацію зі Starlink і запевнили, що Україні й надалі матиме все необхідне на полі бою.
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