Нова пошта шукає підрядників для ремонту відділень по всій країні

В першу чергу ремонт проводитиметься у відділеннях, які були пошкоджені через військові дії і тих, які потребують відновлення через вплив часу.

"Нова пошта завжди піклується про зручність та високий рівень сервісу для своїх клієнтів навіть під час війни. Для нас важливо, щоб відділення компанії були зручними та безпечними для кожного - мам з маленькими дітьми, людей похилого віку тощо. Нині ми запрошуємо до співпраці будівельних партнерів, щоб привести до ладу зовнішній та внутрішній вигляд відділень. Перевагу надамо українським компаніям, щоб дати можливість українському бізнесу працювати й разом підтримувати економіку", - говорить Ярослав Соловйов, директор із розвитку мережі Нової пошти.

Усі відділення будуть приведені до єдиного вигляду - відкритий простір, щоб усі процеси міг бачити клієнт. Окрім того, усі відремонтовані відділення матимуть однаковий колір стін, підлогу та металопластикові вікна та двері тощо.

Брати участь у тендері можуть компанії, які працюють на ринку більше 1 року і мають позитивний досвід роботи з такими проектами. До того ж, майбутні партнери повинні мати кваліфікацію у проведенні різнопланових видів робіт та мати достатню кількість працівників, щоб вкластися у визначений термін.

Більше інформації про умови участі у тендері Нової пошти можна отримати за посиланням.