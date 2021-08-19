Нова пошта тестує складських роботів Deus Robots для автоматизації сортування
Компанія Нова пошта тестує складських роботів виробництва української компанії Deus Robots
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, один із запропонованих компанією роботів переміщує стійки і вантажі вагою до 1 тонни з використанням для цього підлоги з нанесеними на них QR-кодами. Він працює впродовж восьми годин після трьох годин перезарядки.
Крім того, Нова пошта тестує робота, який сортує до 100 посилок на годину вагою до 30 кг. Він потребує додаткового обладнання для роботи, однак вже сьогодні автоматизує рутинну працю людини.
- Deus Robots - українська компанія, яка займається розробкою, виробництвом і продажем високотехнологічного устаткування для логістики.
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