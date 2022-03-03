Нова пошта відкрила пункти прийому гуманітарної допомоги

Про це вони повідомили у Facebook.



"Хтось із України, хто хоче допомогти, може безкоштовно відправити продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші необхідні в умовах військового стану речі нашим захисникам та людям, які опинилися у складному становищі", - йдеться у повідомленні.



Список відділень, що працюють тут.



Додають, що не можна вказувати конкретних адресатів. Відправлення надішлють туди, де його потребують найбільше.





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