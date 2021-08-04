Нова пошта запустила міжнародні грошові перекази Western Union
Клієнти Нової пошти можуть відправляти та отримувати грошові перекази через міжнародну платіжну систему Western Union
Про це повідомила пресслужба Нової пошти.
"З липня у відділеннях Нової пошти клієнти можуть відправляти та отримувати грошові перекази через одну з найбільших міжнародних платіжних систем Western Union", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що послугу надає фінансова компанія НоваПей, яка входить до групи компаній Нова пошта. З її допомогою клієнти зможуть як відправити, так і отримати грошовий переказ з понад 200 країн світу.
За словами СЕО НоваПей, компанія запустила послугу грошовий переказів з-за кородну рік тому і вона стала популярною серед українців за межами країни.
"Більшість переказів походить з країн ЄС, частіше за все - з Польщі. На цьому не зупинилися і раді повідомити про початок співпраці з однією з найвідоміших платіжних систем Western Union. Відтепер у наших клієнтів ще більше можливостей отримувати та відправляти гроші близьким та рідним за лічені хвилини", - цитує пресслужба слова Кривошапка.
У пресслужбі зазначили, що для відправлення переказу клієнт має назвати оператору-касиру контактні дані свої та отримувача, показати паспорт та оплатити переказ. Касир повідомить йому номер переказу, який потрібно буде передати отримувачу.
Для отримання переказу клієнт має назвати оператору-касиру номер переказу, надати необхідні дані та пред'явити документ, що посвідчує особу.
Зазначається, що виплата у відділеннях Нової пошти відбувається лише у гривні. Комісію за переказ сплачує відправник, а її розмір залежить від тоо, з якої країни надсилаються гроші.
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