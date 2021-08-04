Нова пошта запустила міжнародні грошові перекази Western Union

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.



"З липня у відділеннях Нової пошти клієнти можуть відправляти та отримувати грошові перекази через одну з найбільших міжнародних платіжних систем Western Union", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що послугу надає фінансова компанія НоваПей, яка входить до групи компаній Нова пошта. З її допомогою клієнти зможуть як відправити, так і отримати грошовий переказ з понад 200 країн світу.



За словами СЕО НоваПей, компанія запустила послугу грошовий переказів з-за кородну рік тому і вона стала популярною серед українців за межами країни.



"Більшість переказів походить з країн ЄС, частіше за все - з Польщі. На цьому не зупинилися і раді повідомити про початок співпраці з однією з найвідоміших платіжних систем Western Union. Відтепер у наших клієнтів ще більше можливостей отримувати та відправляти гроші близьким та рідним за лічені хвилини", - цитує пресслужба слова Кривошапка.



У пресслужбі зазначили, що для відправлення переказу клієнт має назвати оператору-касиру контактні дані свої та отримувача, показати паспорт та оплатити переказ. Касир повідомить йому номер переказу, який потрібно буде передати отримувачу.



Для отримання переказу клієнт має назвати оператору-касиру номер переказу, надати необхідні дані та пред'явити документ, що посвідчує особу.



Зазначається, що виплата у відділеннях Нової пошти відбувається лише у гривні. Комісію за переказ сплачує відправник, а її розмір залежить від тоо, з якої країни надсилаються гроші.

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