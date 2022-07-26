Нова ціль для ЗСУ. Росіяни пробують влаштувати понтонну переправу на Херсонщині
Російські військові будують понтонну переправу на Херсонщині
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар‘ївського моста", - написав депутат.
Він нагадав, що днями "колаборант Стремоусов казав, що цей міст через Інгулець ролі ніякої не грає".
"Ну нічого, приготують нову ціль для ЗСУ — до того ж вже й пристріляну. Адже якраз пошкодження мостів унеможливлює поповнення боєздатності рашистів. Україна, вже офіційно, контролює транспортні шляхи окупантів, що сильно напружує Росію", - підсумував Сергій Хлань.
- 25 липня Михайло Подоляк висловився про плановані Росією "референдуми" на окупованих українських територіях.
- Американський аналітичний центр ISW 25 липня повідомив, що ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости до Херсона.
- Нагадаємо, аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що через знищені мости в Херсонській області росіяни можуть почати відступати з правого берега Дніпра
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