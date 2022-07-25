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"Вся ця лірика не працює", - Подоляк про плановані Росією "референдуми" на окупованих українських територіях

25 липня, 2022 понедiлок
23:50
Новини Михайло Подоляк

Радник очільника Офісу президента розповів про реакцію України, якщо окупанти проводитимуть на тимчасово захоплених територіях України псевдореферендуми

Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Хто сказав, що українська армія спокійно дивитиметься на всі ці прояви сепаратизму? При тому хто організовує? Вони людей привозять – якихось чиновників із Тмутаракані російської, та роблять главами якихось умовних сепаратистських управлінських органів. Вони взяли якогось алкоголіка, умовно кажучи, із Сизрані, привели до нас і сказали, що він очолює, умовно, департамент у Херсонській обладміністрації… У нашої армії до таких людей підхід дуже простий: ця людина має назад поїхати до Сизрані у специфічному вигляді. У тому, в якому в Росії, я так зрозумів, дуже люблять – у чорному пакеті", – сказав Подоляк.

Він іронічно ставиться до слова "референдум" із вуст будь-якого росіянина, оскільки "вся ця лірика не працює", а кордони України були визнані міжнародною спільнотою в 1991 році.

Щодо окупованого Херсона, то Подоляк переконаний, що Росія не зможе організувати там псевдореферендум, оскільки у місті "немає навіть близько" необхідної кількості колаборантів навіть для організаційних робіт, не кажучи про "голосування".

  • 24 липня в ефірі Еспресо перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що росіянам не вистачає людей для проведення псевдореферендуму.
  • Розвідка Британії вважає, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив про розширення географії війни в Україні, аби прокласти шлях до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.
  • 23 липня мер Мелітополя нагадав, що буде за сприяння "референдуму": "Від 10 до 12 років в’язниці! З конфіскацією".

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Україна
Запоріжжя
референдум
Херсонщина
війна з Росією
окуповані території
Михайло Подоляк
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