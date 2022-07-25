Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Хто сказав, що українська армія спокійно дивитиметься на всі ці прояви сепаратизму? При тому хто організовує? Вони людей привозять – якихось чиновників із Тмутаракані російської, та роблять главами якихось умовних сепаратистських управлінських органів. Вони взяли якогось алкоголіка, умовно кажучи, із Сизрані, привели до нас і сказали, що він очолює, умовно, департамент у Херсонській обладміністрації… У нашої армії до таких людей підхід дуже простий: ця людина має назад поїхати до Сизрані у специфічному вигляді. У тому, в якому в Росії, я так зрозумів, дуже люблять – у чорному пакеті", – сказав Подоляк.

Він іронічно ставиться до слова "референдум" із вуст будь-якого росіянина, оскільки "вся ця лірика не працює", а кордони України були визнані міжнародною спільнотою в 1991 році.

Щодо окупованого Херсона, то Подоляк переконаний, що Росія не зможе організувати там псевдореферендум, оскільки у місті "немає навіть близько" необхідної кількості колаборантів навіть для організаційних робіт, не кажучи про "голосування".

24 липня в ефірі Еспресо перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що росіянам не вистачає людей для проведення псевдореферендуму.

Розвідка Британії вважає, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив про розширення географії війни в Україні, аби прокласти шлях до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

23 липня мер Мелітополя нагадав, що буде за сприяння "референдуму": "Від 10 до 12 років в’язниці! З конфіскацією".

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