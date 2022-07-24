Росіянам не вистачає людей для проведення псевдореферендуму, - перший заступник голови Херсонської облради
Українці, які мають досвід проведення виборів у Херсонській області, уникають співпраці з росіянами, які готують псевдореферендум
Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
За його словами, росіяни готуються до псведореферендуму за своїм встановленим графіком.
"Ми дуже уважно спостерігаємо і відслідковуємо процеси, пов'язані з організацією фейкового референдуму на Херсонщині. В них дуже велика проблема з формуванням виборчих комісій, тому що наші люди відмовляються приймати в цьому участь і кожен, хто має досвід знає, що кримінал і зрада", - сказав Соболевський.
Чиновник перелічив причини відмов.
"У когось різко зі здоров'ям "погано", хтось прямо говорить, хтось просто відправляє їх за російським кораблем. Вони не можуть сформувати необхідну кількість дільничних комісій. Сформувати виборчу комісію - потрібно 7-10-12 осіб, але щоб провести "референдум" у Херсонській області, їм потрібні сотні людей - у росіян їх немає", - підсумвав він.
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