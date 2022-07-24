Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці звернули увагу, що 20 липня Сергій Лавров заявив, що Росія розширила масштаби своєї "спеціальної військової операції" за межі "Л/ДНР". Лавров стверджував, що операція тепер охоплює нові додаткові райони, включно з Херсонською та Запорізькою областями, внаслідок того, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності.

"Це майже напевно неправда. Збереження довгострокового контролю над цими територіями майже напевно було початковою метою вторгнення. Росія вдерлася на ці території в лютому і окупаційна влада публічно обговорює перспективи псевдореферендумів принаймні з середини березня. Ймовірно, Лавров зробив таку заяву, щоб прокласти шлях до проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганщини та Донеччини", - дійшли висновку у британській розвідці.

20 липня Сергій Лавров заявив, що Москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську, Запорізьку області та інші території України.

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