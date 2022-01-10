Нова вразливість на всіх iPhone дозволяє викрасти будь-які дані: як захиститися
Фахівці з кібербезпеки з ZecOps виявили нову вразливість на всіх айфонах, яка маскується під екран виключення та краде дані з камери
Про це повідомляють фахівці з кібербезпеки ZecOps.
Вразливість отримала назву NoReboot.
Її особливість полягає в імітуванні екран виключення – користувачеві здається, що його смартфон відключився, але насправді він продовжує працювати, надаючи зловмисникам віддалений доступ до мікрофона і камери iPhone, а також можливість робити майже все, що ті захочуть.
Щоб шкідник залишився непоміченим, він відключає повідомлення, вібрацію і дисплей. Айфон перестає реагувати на торкання.
Згідно зі звітом експертів, після виконання ручного перезапуску пристрою вірусне ПЗ продовжує працювати, оскільки він залучає фонові процеси backboardd, InCallSrvice і SpringBoard.
Перешкодити роботі вразливості може тільки "глибоке перезавантаження", для якого потрібно послідовно натискати кнопки гучності і живлення. Як її виконати на різних моделях, описано на сторінці підтримки Apple.
На цей час немає чіткої інструкції з видалення вірусу. Найімовірніше, вона працює на будь-якій версії iOS.
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