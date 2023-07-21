Про це інформує міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута.

Нові обмеження спрямовані проти російського військово-промислового комплексу, воєнізованих груп та осіб, причетних до незаконного транспортування та депортації українських дітей до Росії. Вони також охоплюють ще кілька білоруських фінансових установ у відповідь на наростальну підтримку країни нашому ворогу.

"Ці санкції спрямовані проти 14 фізичних та юридичних осіб російського військово-промислового комплексу. Вони розробляють, виробляють або закуповують зброю, електронні компоненти та технології (такі як мікроелектроніка та напівпровідники), які Росія використовує для ведення агресивної війни проти України", – заявила Махута.

Повідомляється, що троє росіян, на яких поширюються санкції, нещодавно були причетні до депортації дітей до РФ.

"Нова Зеландія продовжує виступати на підтримку України та засуджує фізичних та юридичних осіб, які сприяють огидним діям Росії. Нова Зеландія засуджує ці огидні, ганебні та аморальні вчинки та закликає Росію негайно припинити безперервний насильницький напад на Україну, її народ та дітей", – наголосила Махута.

Водночас Білорусь своїми діями продовжує порушувати міжнародне право, руйнувати мир і безпеку.

"Шість білоруських організацій, які потрапили під санкції, включають білоруські банки і демонструють постійне засудження Новою Зеландією дій Білорусі", - сказала Махута.