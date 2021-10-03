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Нові Нормандські угоди унеможливлять другий термін Зеленського, - Володимир Огризко

3 жовтня, 2021 неділя
22:59
Суспільство

Якщо Володимир Зеленський найближчим часом погодиться на нову зустріч в Нормандії та на сумнівні для України домовленості щодо Донбасу, його переобрання під час чергових президентських виборах стане неможливим

Таку думку відомий дипломат, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко висловив в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на каналі Еспресо.TV.

"А, можливо, тут і криється відповідь: Путін хоче встигнути поки Меркель на посаді, поки Сполучені Штати не переглянули той чи інший формат перемовин, поки є певне замішання серед української влади на дипломатичному рівні - швиденько підписати і привести ті чи інші вигідні для Кремля умови?", - звернувся ведучий до гостя програми.

"Зеленський, я думаю, нарешті, зрозумів, що просто так підписувати капітулянтські угоди не вийде. І він це прекрасно розуміє. І якщо він в якихось політичних планах розраховує на якийсь другий термін, то треба бути самогубцем щоб на другому етапі свого першого терміну виходити на угоди, які поставлять під сумнів всі ті речі, які робили до цього моменту. Я не думаю, що він політичний самогубець", - заявив у відповідь Володимир Огризко.

Що ж стосується дуже сприятливої для Москви нинішньої ситуації на європейському газовому ринку, коли можна вимагати від Києва "незалежність в обмін на газ", то її ексміністр вважає тимчасовою.

"Вона (ситуація - ред.) ще може протриматися місяць, два, максимум три і, так чи інакше, завершиться. Теж саме і з цінами на нафту", - наголосив Володимир Огризко.
 



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Володимир Зеленський
Володимир Огризко
Антін Борковський
Студія Захід з Антоном Борковським
Нормандський формат
Нормандський саміт
Нормандія
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