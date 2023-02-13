Нові полігони у Білорусі - це створення інфраструктури для армії РФ, - редактор Європейського радіо для Білорусі
Зміцер Лукашук, редактор етеру "Європейського радіо для Білорусі", вважає, що всі спільні російсько-білоруські навчання є поступовим заходом армії РФ у Білорусь та створення на білоруській території Росією своїх військових об'єктів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Зміцер Лукашук прокоментував повідомлення щодо будівництва у Білорусі низки об'єктів військової інфраструктури, зокрема у Гомельській області військового полігону.
"Також є інформація, яку я б хотів додати, що начебто у Білорусі збираються відкрити ще одне суворівське училище. Тобто білоруські чиновники стверджують, що потреба в офіцерах та військовослужбовцях не тільки збільшилася, але й значущість цієї професії нібито добре сприймається білорусами. Інформація про відкриття нових полігонів свідчить про те, що йде воєнізація Білорусі, яка стає справжнім російським полігоном", - зазначив редактор етеру "Європейського радіо для Білорусі".
Зміцер Лукашук додав, що всі спільні російсько-білоруські навчання є поступовим заходом армії РФ у Білорусь та створення на білоруській території Росією своїх об'єктів, які з часом перетворяться на російські військові бази.
"Відповідно, що російським базам та військовим потрібні будуть нові полігони на території Білорусі, де вони будуть навчати своїх офіцерів та солдатів строкової служби, але й продовжаться тренування чергових мобіків, які потім відправлятимуться в Україну. Коли ми говоримо, про створення військового полігону на Гомельщині у 2024-25 роках, то мова про тренування мобіків буде йти до того часу, поки Україна не розгромить РФ та звільнить свою територію. Перш за все, всі ці полігони на білоруській територій створюються як військова інфраструктура для російських військ", - підкреслив Лукашук.
- 11 лютого на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі повідомили, що у прикордонній з Україною області Білорусі побудують полігон та військове містечко за 31 млн доларів
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