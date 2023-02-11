У прикордонній з Україною області Білорусі побудують полігон та військове містечко за 31 млн доларів

Про наявність таких планів свідчить державна інвестиційна програма на 2023 рік, розпорядження про затвердження якої опубліковано 11 лютого 2023 року на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі, передає "Радыё Свабода".

Згідно із документом, цього року з білоруського державного бюджету на проектно-вишукувальні роботи майбутнього будівництва військового містечка буде виділено 500 тис. білоруських рублів, а в 2024 і 2025 роках - 10 млн і 40 млн рублів "у прогнозних цінах" відповідно.

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"На аналогічні роботи, пов'язані з будівництвом полігону, в цьому році планується направити 500 тис. білоруських рублів, а в наступні два роки "в прогнозних цінах" - відповідно 10 і 20 млн рублів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальний обсяг витрат складе 80,5 млн білоруських рублів, що за нинішнім курсом дорівнює 31 млн американських доларів.

Згідно з держпрограмою, будівництво має розпочатися у 2023 році і завершитися у 2027 році.