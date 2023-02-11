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Головна Світ У прикордонній з Україною області Білорусі побудують полігон та військове містечко за 31 млн доларів

У прикордонній з Україною області Білорусі побудують полігон та військове містечко за 31 млн доларів

11 лютого, 2023 субота
21:14
Світ Білорусь, Лукашенко

Білоруська влада має намір побудувати військове містечко та полігон у Гомельській області, на півдні якої проходить кордон з Україною

Про наявність таких планів свідчить державна інвестиційна програма на 2023 рік, розпорядження про затвердження якої опубліковано 11 лютого 2023 року на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі, передає "Радыё Свабода".

Згідно із документом, цього року з білоруського державного бюджету на проектно-вишукувальні роботи майбутнього будівництва військового містечка буде виділено 500 тис. білоруських рублів, а в 2024 і 2025 роках - 10 млн і 40 млн рублів "у прогнозних цінах" відповідно.

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"На аналогічні роботи, пов'язані з будівництвом полігону, в цьому році планується направити 500 тис. білоруських рублів, а в наступні два роки "в прогнозних цінах" - відповідно 10 і 20 млн рублів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальний обсяг витрат складе 80,5 млн білоруських рублів, що за нинішнім курсом дорівнює 31 млн американських доларів. 

Згідно з держпрограмою, будівництво має розпочатися у 2023 році і завершитися у 2027 році.

Білорусь
війна з Росією
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