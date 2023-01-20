Про це він розповів в етері Еспресо.

"Лавров приїжджав на регулярну зустріч до Мінська. Коли я був на посаді очільника управління інформації МЗС Білорусі, мені доводилося брати участь у таких засіданнях і, в основному, це багато болтології, пустих протоколів, координації діяльності у рамках ООН, ОБСЄ, ще раніше Ради Європи. Але зараз роль Росії та Білорусії в ООН – нульова, роль в ОБСЄ – взагалі ліквідована, тому що це дві країни-вигнанниці. Щодо Ради Європи, то Росія звідти пішла, а Білорусь ніколи й не була там", - прокоментував білоруський опозиціонер.

Павло Латушко підкреслив цікавий факт у тому, що зустріч відбулася тет-а-тет Лукашенка з Лавровим і навіть за дверима залишився міністр закордонних справ Білорусі Алєйник.

"Про що саме вони говорили, ми звичайно не знаємо. Однак, на мою думку, тут мова могла йти про реалізацію того секретного протоколу, який був підписаний Шойгу та Хреніним (міністр оборони Білорусі – ред.). Напевно, ви пам'ятаєте той несподіваний візит Шойгу до Мінська і підписання у Мачулищах цієї згоди. За нашими відомостями, це протокол носить гриф "абсолютно секретно", а про його зміст знає буквально декілька людей. Ми можемо тільки припускати, що мова там йде про спільне управління військовим угрупованням, про російське керівництво над цим угрупованням, про доведення чисельного складу до 100 тисяч білоруських та російських військових, така цифра озвучувалася раніше. Я думаю, що тема війни була головною, яку обговорювали Лукашенко і Лавров. І Лукашенко просив як можна більше грошей, бо він завжди просить тільки гроші, тому що це забезпечує його владу. Без золотого запасу дні Лукашенка будуть пораховані, а такий запас йому може дати тільки Росія", - зауважив Латушко.

16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу регіонального угруповання військ.

Станом на 18 січня розвідка США не знайшла підтверджень підготовки наступу російських сил на територію України з Білорусі.

20 січня ISW спрогнозував, коли може бути наступ з Білорусі

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